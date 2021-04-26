Başkan Çerçioğlu'ndan "Tam kapanma" açıklaması

Başkan Çerçioğlu, 17 günlük tam kapanma süreci ile ilgili yaptığı açıklamada Büyükşehir'in her zaman olduğu gibi Aydınlıların emrinde olduğuna dikkat çekti.

Başkan Çerçioğlu, 17 günlük tam kapanma süreci ile ilgili yaptığı açıklamada Büyükşehir'in her zaman olduğu gibi Aydınlıların emrinde olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunurken, herkesin merakla beklediği kısıtlamalar hakkında da son kararları açıkladı. Yurt genelinde Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacağının duyurulmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aydınlılara seslendi. Alınan kararlar kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma süreci ile ilgili açıklama yapan Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir'in Aydınlıların yanında olacağına dikkat çekti.

Çerçioğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili Aydınlılar, her zaman olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusundaki tam kapanma sürecinde de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızda ve emrinizde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı