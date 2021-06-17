Başkan Çerçioğlu'ndan taksicilere sürpriz ziyaret
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Başkan Çerçioğlu'ndan taksicilere sürpriz ziyaret

Başkan Çerçioğlu'ndan taksicilere sürpriz ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Efeler'de bulunan bir taksi durağına sürpriz ziyarette bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, taksici esnafının sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Efeler'de bulunan bir taksi durağına sürpriz ziyarette bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, taksici esnafının sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Aydın genelindeki esnafların yanında olmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sabah saatlerinde merkez ilçe Efeler'de bulunan bir taksi durağına sürpriz ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen sürpriz ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren taksiciler, Başkan Çerçioğlu'nu misafir ederek, sıkıntı ve taleplerini dile getirdi.

Taksicilerin taleplerini dinleyen Başkan Çerçioğlu, her zaman esnafın yanında olduklarına dikkat çekerek "Bugün Merkez Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafımızın taleplerini dinledik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman esnafımızın yanında olacağız" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Çerçioğlu, taksici esnafıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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