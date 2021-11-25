Başkan Çerçioğlu'ndan SMA hastası Alparslan bebeğe destek - Haberler
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Başkan Çerçioğlu'ndan SMA hastası Alparslan bebeğe destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Çerçioğlu'ndan SMA hastası Alparslan bebeğe destek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu SMA'lı Alparslan Sarıboğa'nın tedavi kampanyasına destek verdi.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu SMA'lı Alparslan Sarıboğa'nın tedavi kampanyasına destek verdi.

Annesi Habibe Sarıboğa ve babası Ömer Sarıboğa, Alparslan bebeğin tedavisi için şimdiye kadar gerekli tutarın yüzde 7'sinin karşılandığını ifade etti. 2 yaşındaki çocukları için Başkan Çerçioğlu'nun verdiği desteğin mutluluğunu yaşayan aile, destek için teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu SMA'lı çocukların tedavi sürecinin çok masraflı ve zor olduğunu, bu çocuklara ve ailelerine gereken desteği her zaman vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu'ndan SMA hastası Alparslan bebeğe destek

Başkan Çerçioğlu'ndan SMA hastası Alparslan bebeğe destek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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