Başkan Çerçioğlu'ndan kadın milletvekillerine çağrı; "Kadına yönelik şiddette görev...

25.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:08

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadın milletvekillerine çağrı yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kadına yönelik şiddette görev parlamentonundur" dedi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen "Sesimi Duyan Var mı?" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, son dönemde Aydın'da ve Türkiye'nin çeşitli illerinde Emine Bulut örneğindeki gibi erkekler tarafından "namus" söylemleriyle cinayete kurban giden kadınların hayatlarının ve hayallerinin canlandırıldığı bir gösteri gerçekleştirildi.



Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, Türkiye'nin kurulmasında kadınların da erkekler kadar eşit şartlarda mücadele verdiğinin altını çizerek "Türk kadını Büyük Taarruz'da cephede, cephe gerisinde omuz omuza savaştı. Bugün geldiğimiz noktadaysa her gün bir kadın cinayeti işleniyor. Fakat bu cinayetler basında yeterince yer almıyor. İnsan hayatının değeri bu kadar ucuz mu? Bu konu sadece yılda bir gün dile getiriliyor. Buradan iktidar partisinin kadın vekillerine sesleniyorum. En büyük iş size düşmektedir. Kadına yönelik şiddet konusunda parlamentoda çıkaracağınız yasalar daha sıkı ve katı olmalıdır. 'İyi hal' uygulaması derhal son bulmalıdır. İnsan onurunu zedeleyen her türlü söz de şiddetin bir türüdür" dedi.



'Kadına şiddette görev parlamentonundur'



Milletvekillerinin kadınların gece dışarıya çıkmamasına yönelik ayrıştırıcı söylemlerinden örnekler veren Başkan Çerçioğlu "Kadın vekillerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, polislerimiz gece geç saatlere kadar çalışıyor. Bir kadın kendi başına veya çocuklarıyla tiyatrodan veya sinemadan da dönebilir. İşte bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Önce kadına saygı! Kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyorum. Bu konuda görev parlamentonundur" ifadelerini kullandı.



Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir' ve çok sayıda kadın vatandaşla sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA