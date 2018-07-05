Başkan Çerçioğlu'ndan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Destek

AYDIN (İHA) – CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek; "Bu tür çıkışlar partimize zarar verir. Absürt çıkışlara gerek yoktur" dedi.

CHP'de gündeme gelen olağanüstü kurultay çağrıları sonrası yaptığı açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Atatürk'ün istikametinde kurulan partimizin altı ok temelinde ilkelerine haiz hareket etmesi önceliklidir. Bu önceliği düşünecek olursak, bu tür çıkışlar partimize zarar verir. Absürt çıkışlara gerek yoktur. İlkeli çıkışlar daha doğrudur" şeklinde konuştu. - AYDIN