BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: KÜRESEL ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÇÖZÜMÜ BİREYLERİN ELİNDE - Haberler
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BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: KÜRESEL ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÇÖZÜMÜ BİREYLERİN ELİNDE

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BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: KÜRESEL ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÇÖZÜMÜ BİREYLERİN ELİNDE

Aydin Büyüksehir Belediyesi, "Let's Do It" (Haydi Yapalim) Dünya Temizlik Günü etkinliginde Kusadasi'nda deniz temizligi yapti.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, "Let's Do It" (Haydi Yapalim) Dünya Temizlik Günü etkinliginde Kusadasi'nda deniz temizligi yapti. Denizden ve kiyidan onlarca kilogram çöp toplanirken Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, çevrenin korunmasi gerektigi vurgusunu yaparak "Denizden çikarilan bu kadar çöpü görünce gelecek nesillerimiz adina çok üzülüyoruz. Çevrenin temiz tutulmasi için her birey sorumlu davranmali ve üzerimize düsen her sorumlulugu gelecek nesillerimiz için yerine getirmeliyiz" dedi.

Daha yasanabilir bir çevre için farkindalik olusturmak amaciyla yapilan etkinlikte deniz yüzeyindeki ve kiyidaki çöpler toplandi. Dünya ile eszamanli yapilan etkinlikte denizde yüzey temizleme araci, kiyida da görevli personel tarafindan yapilan temizlik çalismalarindan çikarilan çöpler geri dönüstürülmek veya bertaraf edilmek üzere Büyüksehir Belediyesi tesislerine gönderildi.

Baskan Çerçioglu: Çevre kirliliginin çözümü bireysel farkindaliktan geçiyor

Çevrenin temiz tutulmasiyla ilgili farkindalik saglamak için etkinlikle ilgili degerlendirmede bulunan Baskan Çerçioglu, "Çevre kirliligi küresel bir sorun olarak her geçen gün kendisini daha fazla hissettiriyor. Ozon tabakasindaki eksilmeden okyanuslardaki ve denizlerdeki çöp adalarina, artik canlilarin vücutlarinda birikmeye baslayan mikroplastiklere kadar kirlilik geri dönülemez bir hal almaktadir. Canli yasamini tehdit eden kirlilige karsi hepimizin üzerine düsen yükümlülükler var ve bunlardan ilki çevreyi kirletmemek. Hepimiz çevremizi temiz tutarak gelecek nesiller için ilk adimi atmaliyiz. Bu küresel sorunun çözümü bireysel farkindaliktan geçiyor" ifadelerini kullandi.

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Haber: BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: KÜRESEL ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÇÖZÜMÜ BİREYLERİN ELİNDE - Haberler
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