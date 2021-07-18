Başkan Çerçioğlu: "Kurban Bayramınız mübarek olsun"
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Başkan Çerçioğlu: "Kurban Bayramınız mübarek olsun"

Başkan Çerçioğlu: 'Kurban Bayramınız mübarek olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Normalleşme sürecinde olunsa da tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti: "Bayramlar sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, kucaklaştığımız özel günlerdir. Aramızdaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği bayramlar büyüklerimizi ziyaret etmek için de bir vesiledir. Bu Kurban Bayramında da pandemiyi dikkate alarak hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için tedbirli olmalı ve kurallara dikkat etmeliyiz. Dayanışmanın ve paylaşmanın arttığı Kurban Bayramının önemi pandemi ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Vatandaşlarımızla özellikle de zor durumdaki vatandaşlarımızla dayanışma kültürümüzü en üst seviyede uygulamak için bizler de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bayram tatilini Aydın'da geçirecek olan vatandaşlarımıza da "Aydın'a hoş geldiniz" diyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bayramda da görev başında olduğunu hatırlatmak isterim. Her ihtiyacınızda 444 40 09 No'lu Hızlı Çözüm Merkezimiz her an yanınızda. Vatandaşlarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyoruz. Pandemi sebebiyle gerekli tedbirleri alarak bayramın ve önümüzdeki günlerin daha güzel olmasını temenni ediyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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