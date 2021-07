BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Kurban Bayrami sebebiyle bir mesaj yayimladi.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Kurban Bayrami sebebiyle bir mesaj yayimladi. Her ne kadar normallesme sürecinde olunsa da tedbirleri elden birakmamak gerektigini hatirlatan Baskan Çerçioglu mesajinda sunlari kaydetti:

Bayramlar sevdiklerimizle bir araya geldigimiz, kucaklastigimiz özel günlerdir. Aramizdaki karsilikli sevgi ve sayginin perçinlendigi bayramlar büyüklerimizi ziyaret etmek için de bir vesiledir. Bu Kurban Bayraminda da pandemiyi dikkate alarak hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için tedbirli olmali ve kurallara dikkat etmeliyiz.

Dayanismanin ve paylasmanin arttigi Kurban Bayraminin önemi pandemi ile birlikte bir kez daha ortaya çikti. Vatandaslarimizla özellikle de zor durumdaki vatandaslarimizla dayanisma kültürümüzü en üst seviyede uygulamak için bizler de Aydin Büyüksehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalisiyoruz.

Bayram tatilini Aydin'da geçirecek olan vatandaslarimiza da "Aydin'a hos geldiniz" diyoruz. Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin bayramda da görev basinda oldugunu hatirlatmak isterim. Her ihtiyacinizda 444 40 09 No'lu Hizli Çözüm Merkezimiz her an yaninizda.

Vatandaslarimizin bayramini en içten duygularimla kutluyoruz. Pandemi sebebiyle gerekli tedbirleri alarak bayramin ve önümüzdeki günlerin daha güzel olmasini temenni ediyoruz. Kurban Bayramimiz mübarek olsun.

Kaynak: Habermetre