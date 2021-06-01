Başkan Çerçioğlu, kahvehane esnafını yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çerçioğlu, kahvehane esnafını yalnız bırakmadı

Başkan Çerçioğlu, kahvehane esnafını yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bugün başlanan kademeli normalleşmeyle birlikte kahvehaneler uzun zaman sonra kepenklerini açarak müşterilerini beklemeye başladı.

Bugün başlanan kademeli normalleşmeyle birlikte kahvehaneler uzun zaman sonra kepenklerini açarak müşterilerini beklemeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 15 aydır kapalı olan kahvehane esnafına bol kazançlar dilerken esnaflara Büyükşehir Belediyesi tarafından da maske ve dezenfektan desteğinde bulunuldu.

Aydın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Uğur Ambarlı kapanma sürecinde Başkan Çerçioğlu'nun kendilerini yalnız bırakmadığını ve her türlü desteği verdiğini ifade ederek kendisine teşekkür etti.

Yaklaşık 27 yıldır kahvehane işletmecisi olduğunu belirten Aydın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ambarlı, kısıtlamaların gevşetilip kahvehanelerin açılmasından dolayı mutlu oldukları söyledi. Ambarlı, yaşadıkları sıkıntıların hafiflese de devam edeceğinin altını çizip "Fakat yine birtakım kısıtlamalarla açıldığımız için buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Saat 21'de kapanıyor olmak bizi yaz sezonunda çok etkileyecek. Şöyle ki; kahvehanecilikte gündüz yapılan ciro masrafları karşılar, akşam yapılan ciro da bize kalırdı, artık akşam ciromuz hiç olmayacak" dedi.

Kahvehane esnafının ve çalışanlarının durumunun hem maddi, hem manevi hem de psikolojik olarak sıkıntıda olduğunu belirten Ambarlı, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na geçen süreçte bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Kapanma sürecinde manevi olarak hep yanımızdaydı, ayrıca üyelerimize çeşitli gıda yardımlarda da bulundu. Aradı, halimizi-hatrımızı sordu. Bizi kesinlikle yalnız bırakmadı. Biz elinden gelen destekleri istedik, o da elinden gelen bütün desteği verdi" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, kahvehane esnafını yalnız bırakmadı
Başkan Çerçioğlu, kahvehane esnafını yalnız bırakmadı
Başkan Çerçioğlu, kahvehane esnafını yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Çerçioğlu, kahvehane esnafını yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:27:12. #1.14#

title