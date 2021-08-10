BAŞKAN ÇERÇİOĞLU KAHRAMAN ATEŞ SAVAŞÇILARINI ZİYARET ETTİ

Doganin en kiymetli parçalarindan, insanlara nefes ve içinde yasayan canlilara yuva olan ormanlarimiz, son dönemde çikan yanginlar ile büyük bir zarar gördü.

Doganin en kiymetli parçalarindan, insanlara nefes ve içinde yasayan canlilara yuva olan ormanlarimiz, son dönemde çikan yanginlar ile büyük bir zarar gördü. Muhtesem doganin yok olmamasi için alevlerle mücadele eden itfaiyemizin kahramanca çabasi, unutulmayacak bir iz birakti.

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi'nin, Aydin ve Marmaris'te çikan orman yanginlarinda gösterdigi üstün çaba, vatandaslar tarafindan takdirle karsilandi. Özellikle görevlerini tamamlayip Marmaris'ten dönerken gösterilen sevgi seli ve alkislar hafizalarda yer edindi.

Yanginlar devam ederken bu sürecin dayanisma ve yardimlasma ile asilacagina dikkat çekerek Büyüksehir Itfaiyesi ekiplerini komsu illerde görevlendiren, Aydin'daki yanginlari bizzat olay yerinde takip eden Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, gösterilen üstün çaba için Itfaiye Daire Baskanligi'ni ziyaret etti.

"Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi bilgisi, cesareti ve hiziyla Türkiye'nin önde gelen itfaiye ekipleri arasinda yerini almaktadir. "

Itfaiye ekiplerinin kahramanca mücadele ettigi belirten Baskan Çerçioglu, "Orman yanginlari ile mücadele ettigimiz bu süreci birlik ve dayanisma içinde asiyoruz. Marmaris'teki yanginda ekiplerimiz gösterdikleri büyük özveri ile halkin da takdirini kazandi. Hepsini tebrik ediyorum. Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi bilgisi, cesareti ve hiziyla Türkiye'nin önde gelen itfaiye ekipleri arasinda yerini almaktadir. Bu konuda emek veren tüm arkadaslarimiza tesekkür ediyorum. Aydin'da süren yanginlara çok kisa sürelerde hizlica müdahale ederek yanginlarin büyümesini bu deneyimli ekibimizle engelliyoruz. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Bu orman yanginlarinda tüm kurumlar elbirligi ile koordineli bir sekilde çalisma yapmistir. Tüm birimlere tek tek tesekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre