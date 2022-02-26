Başkan Çerçioğlu: "Hocalı Katliamı insanlık tarihinin kara lekesidir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Çerçioğlu: "Hocalı Katliamı insanlık tarihinin kara lekesidir"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Çerçioğlu:

Azerbaycan'da meydana gelen Hocalı Katliamı'nı "İnsanlık tarihinin kara lekesi" olarak nitelendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir mesaj yayınladı.

AYDIN (İHA) - Azerbaycan'da meydana gelen Hocalı Katliamı'nı "İnsanlık tarihinin kara lekesi" olarak nitelendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir mesaj yayınladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı köyünde gerçekleştirilen katliamın yıldönümü sebebi ile sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Çerçioğlu, paylaşımında "İnsanlık tarihinin kara lekesi. Hocalı Katliamı'nın 30. yıl dönümünde katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu: Hocalı Katliamı insanlık tarihinin kara lekesidir

İhlas Haber Ajansı - Yerel

hocalı katliamı, Özlem Çerçioğlu, Azerbaycan, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title