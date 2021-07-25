Başkan Çerçioğlu filenin sultanlarını tebrik etti
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Başkan Çerçioğlu filenin sultanlarını tebrik etti

Başkan Çerçioğlu filenin sultanlarını tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Çin karşısında aldığı galibiyet sonrasında tebrik etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Çin karşısında aldığı galibiyet sonrasında tebrik etti.

Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son şampiyon Çin karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tebrik etti. Sosyal medya paylaşımı yaparak takımla gurur duyduğunu belirten Başkan Çerçioğlu şu ifadelere yer verdi; "Son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup eden #FileninSultanları'nı yürekten kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyorum kızlar." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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