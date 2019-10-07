Başkan Çerçioğlu, esnafla kahvaltıda buluştu

07.10.2019 14:36

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Hasan Efendi Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Bölgedeki esnafın ve vatandaşların taleplerini doğrudan kendilerinden alan Başkan Çerçioğlu, Aydın'ı vatandaşlarla birlikte yönettiklerini söyledi.



Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yapacak olduğu yatırımlarla ilgili olarak vatandaşların da fikirlerini aldı. Aydın'da yapılacak olan yatırımlara vatandaşlarla birlikte karar verdiklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın genelinde yaptığı yatırımlarla ilgili de vatandaşları bilgilendirdi. Devam etmekte olan yatırımları sıralayan Başkan Çerçioğlu "Aydın Büyükşehir Belediyesi kurulduğundan bu yana 17 ilçemiz, 36 belde ve 493 mahallemizde çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Buralara yapacak olduğumuz yatırımları da vatandaşlarımızla birlikte karar veriyoruz" dedi. Atatürk Kent Meydanı'nda da Demokrasi Çadırı'nı aynı amaç için kurduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, böylelikle Aydın'da doğrudan demokrasiyi yaşattıklarını söyledi.



Bölge esnafı ve vatandaşlar kendileriyle kahvaltıya katıldığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA