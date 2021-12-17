Başkan Çerçioğlu, "En düşük asgari ücreti 5 bin TL olarak belirledik" - Haberler
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Başkan Çerçioğlu, "En düşük asgari ücreti 5 bin TL olarak belirledik"

Başkan Çerçioğlu,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, asgari ücrete gelen zammın ardından belediyede en düşük maaşın 5 bin TL olacağını açıkladı.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, asgari ücrete gelen zammın ardından belediyede en düşük maaşın 5 bin TL olacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelerde asgari ücret net 4 bin 500 lira olacak" açıklamasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan ücret açıklaması geldi. Belediyedeki en düşük ücreti5 bin TL olarak belirlediklerinin müjdesini veren Çerçioğlu; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük ücretlerini 5 bin TL olarak belirledik. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, En düşük asgari ücreti 5 bin TL olarak belirledik

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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