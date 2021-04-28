Başkan Çerçioğlu, en başarılı belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çerçioğlu, en başarılı belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı

Başkan Çerçioğlu, en başarılı belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs ile mücadele kapsamında en başarılı belediye başkanları sıralamasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ikinci sırada yer aldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında en başarılı belediye başkanları sıralamasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ikinci sırada yer aldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da covid-19 ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, bir araştırma şirketi tarafından yapılan anket sonuçlara göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başarısını kanıtladı. Korona virüs ile mücadelede en başarılı belediye başkanları başarı oranı kapsamında 20 büyükşehir belediye başkanları içerisinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 58,7'lik başarı oranı ile ikinci sırada yer aldı. Korona virüs sürecinde Aydın genelinde yaptığı çalışmalar ile birçok vatandaşın takdirini kazanmaya devam eden Başkan Çerçioğlu, anket sonrasında da pandemi süreci yönetimindeki başarısını kanıtlamış oldu.

"Başarısı katlandı"

Yine aynı araştırma şirketi tarafından genel hizmet ve projeler kapsamında 20 büyükşehir belediye başkanları arasında yaptığı anket sonucunda da Aydın Büyükşehir Belediyesi ilk 10'a girerek yüzde 54,2'lik oranla dördüncü sırada yer aldı. Yapılan iki anket sonuçlarında da yüzde 50'nin üzerinde aldığı başarı oranları ile ilk 10'a girmeyi başaran Başkan Çerçioğlu, adeta başarısını ikiye katladı. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, en başarılı belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı
Başkan Çerçioğlu, en başarılı belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Çerçioğlu, en başarılı belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 13:51:37. #1.16#

title