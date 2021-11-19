Başkan Çerçioğlu: "Emeğinizin karşılığını bir gün geçmeden ödemeye devam edeceğim"

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Emeğinizin karşılığını bir gün geçmeden ödemeye devam edeceğim" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye hizmet binası önünde düzenlenen imza törenine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Belediye-İş Sendikası Aydın İl Başkanı Hidayet Yaman, CHP Aydın milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, işçiler ve aileleri katıldı.

"Hiç bir zaman başınızı önünüze eğdirmeyeceğim"

Aydın Büyükşehir Belediyesi personelinin 24 saat durmadan Aydın halkına hizmet etmek için fedakarca çalıştığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çalışma arkadaşlarımız sağ olsunlar bayram demeden, gece demeden, hafta sonu demeden çoluğundan çocuğundan fedakarlık yaparak Aydın halkına hizmet ediyorlar. Bu hizmetlerimizin karşılığında da 2019 yerel seçimlerinde Aydın halkı yüzde 54 ile teşekkürlerini bize sundular. Alt yapısı ile üst yapısı ile gerçekten büyük hizmetler yaptık. Ama ülkemiz o kadar zor günlerden geçiyor ki Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak çılgın projemiz sosyal belediyecilik. Her gün en az bin kişi 'tenceremizi kaynatamıyoruz, kış geldi kömürümüz yok' diyerek belediyemizi arıyor. Aydın halkından topladığımız vergilerle Aydın halkına sosyal belediyecilik adı altına hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediye başkanı olduğumda sizlere bir gün emeğinizin karşılığını geciktirmeden ödeyeceğime söz vermiştim. Bundan sonra da aynı sözü veriyorum. Emeğiniz bir gün gecikmeden banka hesaplarınıza yatmaya devam edecek. Hiç bir zaman ailenizin önünde boynunuzu eğdirmeyeceğim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, çok sağ olun, var olun" diye konuşarak işçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Maaş farkları hesaplara yatırıldı

Konuşmaların ardından Belediye-İş Sendikası Genel Genel Başkanı Nihat Yurdakul ile toplu sözleşmeye imza atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, işçilere toplu sözleşmeden doğan 3 aylık maaş farklarının tören sonu itibari ile hesaplara yatırıldığı müjdesini verdi.

Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Başkan Çerçioğlu'na işçiler ve aileleri adına teşekkür ederek plaket takdim ederek işçiye verdiği değerden dolayı teşekkür etti. Tören sonunda işçiler toplu iş sözleşmesini 'en büyük başkan bizim başkan' tezahüratları ve alkışlarla kutladı. - AYDIN