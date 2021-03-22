Başkan Çerçioğlu; "Didimlilerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Çerçioğlu; "Didimlilerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz"

22.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:28
Başkan Çerçioğlu;

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim'in ihtiyaçları doğrultusunda bugüne kadar 115 milyon TL yatırım yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim'in ihtiyaçları doğrultusunda bugüne kadar 115 milyon TL yatırım yaptı. Altyapı, yol yapım, tarımsal ve kültürel alanlarda sunulan destekler ile Didim'in çehresi değişirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Didim'in ihtiyaçlarını gidermek ve geleceğe daha güvenli bakması için yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz" dedi.

Tarihi, doğası ve kültürel değerleri ile Aydın'ın Akdeniz'e açılan kapılarından olan Didim'e Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sürüyor. Yaz aylarında deniz turizmi, kış aylarında ise kültür turizmi ile ön plana çıkan Didim, aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını göre Aydın'ın nüfus artış hızı en yüksek olan ilçesi oldu.

Bu veriler kapsamında kentin artan nüfusu ve özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluk da göz önüne alınarak planlı bir kent inşa etmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Didim'e bugüne kadar 115 Milyon TL yatırım yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki bulvar ve caddelerde yolların bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Didim'de bugüne kadar 211 km yol çalışması yapıldı. Didim'in doğal güzelliğe sahip yollarını güvenli hale getiren Büyükşehir ekipleri, sıcak asfalt çalışmalarına belirli bir plan doğrultusunda devam ediyor. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu; 'Didimlilerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz'
Başkan Çerçioğlu; 'Didimlilerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz'
Başkan Çerçioğlu; 'Didimlilerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz'
Başkan Çerçioğlu; 'Didimlilerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz'
Başkan Çerçioğlu; 'Didimlilerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz'
Başkan Çerçioğlu; 'Didimlilerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Hande Erçel Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Çerçioğlu; "Didimlilerin yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 11:31:47. #1.14#
title