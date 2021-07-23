Başkan Çerçioğlu, "Baskıyı sadece matbaada görmek istiyoruz"
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Başkan Çerçioğlu, "Baskıyı sadece matbaada görmek istiyoruz"

Başkan Çerçioğlu, 'Baskıyı sadece matbaada görmek istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında özellikle yerel basının günümüzde zor zaman geçirdiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, Basın Meslek İlkeleri'nden ayrılmayan; itibar suikastından uzak, doğru ve gerçek haberin peşinden koşan basının demokrasimizin ilerlemesinde önemli rol oynayacağına vurgu yaptı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti: "Basın, geçmişten bugüne demokrasilerde dördüncü güç olarak kamuoyu adına denetleme yetkisini kullanmaktadır. Basından beklenen, kamuoyu adına sorular sormak ve doğruları hiçbir baskı altında kalmadan aktarabilmektir. Böylelikle demokrasinin işlerliğinin devam edebilmesi teminat altına alınmış olur. Sansürün ağır suç olarak kabul edildiği 24 Temmuz tarihi, bu sebeple Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Basın Meslek İlkeleri'nden ayrılmayan; itibar suikastından uzak, doğru ve gerçek haberin peşinden koşan basının demokrasimizin ilerlemesinde önemli bir rol oynayacağı açıktır. Ayrıca basının, özellikle de yerel basının, birçok zorlukla baş etmekte olduğunu, ayakta kalmak için mücadele verdiğini gözlemlemekteyiz. Demokrasilerin olmazsa olmazlarından olan basınımızı güçlü tutmalı ve kamuoyu adına denetleme yetkisini kullanmasına engel olmamalıyız. Baskının sadece matbaada olması temennisiyle, Türkiye demokrasisinin çok daha iyi noktalara geldiği günlerde görevlerini hakkıyla yapmaya devam edecek olan tüm gazetecilerimizin ve basın camiamızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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