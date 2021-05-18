Başkan Çerçioğlu, "Bağımsızlığın bayramı kutlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün hep birlikte aydın, özgür, demokratik ve bağımsız Türkiye'nin ilk adımının atıldığı Samsun'dan başlayan yürüyüşün 102. yıldönümünü kutluyoruz. Halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesi olan o ilk adımı her gün katlanarak artan inançla içimizde taşıyoruz. Bundan 102 yıl önce vatanın çaresizliğine yapılan itiraz, Türk milletinin umutlarını yeşertti ve ardından verilen kurtuluş mücadelesi bizi bugünlere getirdi. Özgürlük ve bağımsızlıktan vazgeçmeyen milletimizin bu mücadelesi tarihe geçti ve 19 Mayıs tarihi halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesi haline geldi. Milletimizin, özellikle de bu bayramın sahibi gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz; bağımsızlığın bayramı kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı