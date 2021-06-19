Başkan Çerçioğlu: Babalar Günü Kutlu Olsun
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Başkan Çerçioğlu: Babalar Günü Kutlu Olsun

Başkan Çerçioğlu: Babalar Günü Kutlu Olsun
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Babalar Günü dolayisiyla bir mesaj yayimladi.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Babalar Günü dolayisiyla bir mesaj yayimladi.

Baskan Çerçioglu mesajinda sunlari ifade etti:

Aile olmanin en güzel yani, birlik ve beraberligin en sicak ve güvenli sekilde hissedilmesidir. Aile çatisinin altinda sonsuz sevgileri ve sefkatleri ile bizleri yetistiren annelerimiz gibi, babalarimiz da evlatlarinin siginacagi bir liman, gölgesinde huzur bulacagi ulu bir çinar ve güvenle sirtini yaslayacagi yüce bir dagdir.

Çagdas bireylerin yetismesinde babalara düsen önemli sorumluluklar vardir. Mutlu ve güzel yarinlara umutla bakilmasini saglayan, çelige su verir gibi zorluklara karsi cesareti güçlendiren, özgür ruhlu bireylerin yetismesini saglayan, emek ve sabirlari ile topluma örnek olan, kalpleri sefkat dolu babalarin da çabasi ile toplum daha ileriye gidecektir.

Bu duygularla bizlerin yaninda olan babalarin en büyük arzusu hayirli evlatlardir. Hayirli evlatlar olarak büyüklerimizin yaninda olarak onlara daima saygimizi ve sevgimizi hissettirmek gerekiyor.

Hayat yolunda bize kazandirdiklari için babalarimiza minnettariz.

Tüm babalarin Babalar Günü kutlu olsun. Aramizdan ayrilan babalarimizi rahmetle aniyorum, mekanlari cennet olsun.

Kaynak: Habermetre

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