Başkan Çerçioğlu; "Aydın Büyümeye Devam Ediyor"

CHP Yenipazar İlçe Teşkilatı düzenlenen bir dayanışma kahvaltısıyla bir araya geldi. Kahvaltıda bir konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "İlk seçildiğimde 60 köyün suyu yoktu, köylerde yol yoktu, altyapı yoktu. Şimdi ise Aydın'da susuz mahalle, yolu olmayan mahalle bırakmadık. Bu işler Turist Ömer gibi gezmekle olmuyor, vatandaşımıza hizmet etmekle oluyor. Bu milletin karnı boş laflara tok" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan başkan Çerçioğlu "Bütün belediye başkanları altyapı ve üst yapı çalışması yapar. Fakat biz sosyal belediyeciliğe büyük önem veriyoruz. Eğer Aydın'da yaşıyorsanız, hiçbir zaman karnınız aç yatağa girmezsiniz, soğuktan üşümezsiniz. Aydınlılar bilir ki Büyükşehir vatandaşlarımızın zor zamanlarında hep yanlarında oldu ve olmaya da devam edecek. Seçildikten sonra rozetimi bir kenara koydum. Geçen süre içerisinde bütün vatandaşlarımıza eşit ve adil hizmet ettim ve etmeye de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Tarım kenti Aydın'da ve Türkiye genelinde çiftçilerin zor zamanlardan geçtiğini söyleyen başkan Çerçioğlu "Çiftçimizin girdi maliyetleri çok yüksek. Onların üretimlerine devam edebilmeleri için de Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğimizi veriyoruz. Desteğimizi yaptığımız icraatlarla gösteriyoruz. Kuru, süslü sözlerle olmaz. Vatandaş, kendisine kim hizmet götürdü ise ondan yana tercihini kullanır. Çünkü bizim vatandaşımız vefalıdır, yapılan hizmeti unutmaz" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Başkan Çerçioğlu "Önümüzdeki 100 gün içerisinde her zaman yaptığımız gibi yumruğumuzu bir yere vuracağız Aydın'da ve Yenipazar'da başarılı olacağız" diye konuştu.

Kahvaltıya Başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Yenipazar Belediye Başkan Adayı Mehmet Yüsran Erden, CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy, Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA