Başkan Çerçioğlu, Aydın'a 389 içme suyu kuyusu kazandırdı

16.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:53

Aydın Büyükşehir Belediyesi, içme suyu altyapısını güçlendirmek, su yeterliliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde içme suyu sondaj faaliyetlerine hızla devam ederken yapılan son çalışmalarda 19 yeni kuyu daha açılarak devreye alındı.



Çine'nin Çöğürlük, Didim, Karpuzlu'nun Koğuk, Kuşadası, Nazilli'nin Muharrem Aksoy, Söke'nin Karakaya, Güzelköy, Sazlı, Savuca ile Yenipazar'ın Çavdar mevkisinde açılan içme suyu kuyuları mahallelere su sağlamaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 7 ilçede yeni açılan 19 kuyuyla birlikte Aydın'a kazandırdığı kuyu sayısı 389 oldu. Yapılan içme suyu yeterliliğini sağlama çalışmaları çerçevesinde il genelinde içme suyu yetersizliği sorunlarının önüne geçildi. Alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın çeşitli bölgelerinde sondaj çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmaları takip eden vatandaşlar yapılan yatırım ve faaliyetlerinden memnun olduklarını ifade ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA