BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: ATATÜRK'ÜN İZİNDE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: ATATÜRK'ÜN İZİNDE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: ATATÜRK'ÜN İZİNDE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Habermetre - Haberler | Toplum

Mesajinda 30 Agustos'u destansi bir zafer olarak tanimlayan Baskan Çerçioglu, düsmani topraklarimizdan söküp atan büyük irade ve cesaretin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alindigina dikkat çekerek;

Mesajinda 30 Agustos'u destansi bir zafer olarak tanimlayan Baskan Çerçioglu, düsmani topraklarimizdan söküp atan büyük irade ve cesaretin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alindigina dikkat çekerek; çagdas, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyet insa eden Atatürk izinden ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Baskan Çerçioglu mesajinda sunlara yer verdi;

Bagimsizligi karakter edinmis bir milletin, cesur, kudretli ve fedakar kahramanlarinin, hürriyet ve vatan sevdalari ile canlari pahasina verdikleri mücadele, 30 Agustos 1922'de destansi bir zaferle taçlanmistir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün askeri dehasi ile 26 Agustos'ta baslayan Büyük Taarruz, 30 Agustos'ta bu zafere ve "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Ileri! " emrinden alinan güç ile 7 Eylül'de de Aydinimizin kurtulusuna dönüsmüstür.

Özgürlük ve bagimsizlik aski ile savasarak düsmani topraklarimizdan söküp atan bu büyük irade, milli mücadelemizin Baskomutani Mustafa Kemal Atatürk önderliginde tüm yurttaslara cesaret asilamistir. Imkansizliklara ragmen, genci, yaslisi, kadini, erkegi tüm yurttaslar bu hakli zaferin kazanilmasinda onurlu bir mücadele vermistir.

Bizler de, fedakarligi ile bu vatanda özgür birer yurttas olmamizi saglayan; çagdas, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyet insa ederek yolumuzu bir mesale gibi aydinlatmaya devam eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerlemeye devam edecegiz.

Bu duygu ve düsüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk basta olmak üzere; aziz sehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve sükranla aniyor, halkimizin 30 Agustos Zafer Bayrami'ni kutluyorum.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Burak Deniz Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: ATATÜRK'ÜN İZİNDE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 11:41:10. #1.16#

title