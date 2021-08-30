BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: ATATÜRK'ÜN İZİNDE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Mesajinda 30 Agustos'u destansi bir zafer olarak tanimlayan Baskan Çerçioglu, düsmani topraklarimizdan söküp atan büyük irade ve cesaretin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alindigina dikkat çekerek;

Mesajinda 30 Agustos'u destansi bir zafer olarak tanimlayan Baskan Çerçioglu, düsmani topraklarimizdan söküp atan büyük irade ve cesaretin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alindigina dikkat çekerek; çagdas, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyet insa eden Atatürk izinden ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Baskan Çerçioglu mesajinda sunlara yer verdi;

Bagimsizligi karakter edinmis bir milletin, cesur, kudretli ve fedakar kahramanlarinin, hürriyet ve vatan sevdalari ile canlari pahasina verdikleri mücadele, 30 Agustos 1922'de destansi bir zaferle taçlanmistir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün askeri dehasi ile 26 Agustos'ta baslayan Büyük Taarruz, 30 Agustos'ta bu zafere ve "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Ileri! " emrinden alinan güç ile 7 Eylül'de de Aydinimizin kurtulusuna dönüsmüstür.

Özgürlük ve bagimsizlik aski ile savasarak düsmani topraklarimizdan söküp atan bu büyük irade, milli mücadelemizin Baskomutani Mustafa Kemal Atatürk önderliginde tüm yurttaslara cesaret asilamistir. Imkansizliklara ragmen, genci, yaslisi, kadini, erkegi tüm yurttaslar bu hakli zaferin kazanilmasinda onurlu bir mücadele vermistir.

Bizler de, fedakarligi ile bu vatanda özgür birer yurttas olmamizi saglayan; çagdas, demokratik, laik ve ilerici bir Cumhuriyet insa ederek yolumuzu bir mesale gibi aydinlatmaya devam eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerlemeye devam edecegiz.

Bu duygu ve düsüncelerle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk basta olmak üzere; aziz sehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve sükranla aniyor, halkimizin 30 Agustos Zafer Bayrami'ni kutluyorum.

Kaynak: Habermetre