BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: ATAMIZIN AZİZ HATIRASI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramizdan ayrilisinin 83. yildönümü sebebiyle bir mesaj yayimladi. Baskan Çerçioglu mesajinda sunlari kaydetti:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 83 yil önce sonsuzluga ugurladik. Her geçen gün daha fazla özlem, saygi ve sükranla yad ettigimiz Atamiz; ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel hayatta birçok ilki basarmis bir liderdir. Milli Mücadeledeki inanci bu milletin bagimsizlik için omuz omuza vermesini saglamis ve sonrasinda da demokratik bir cumhuriyetle çagdas Türkiye'nin yolunu açmistir.

Milli Mücadeleyle baslayan ve bugün artik ikinci yüzyilina dogru giden Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptigi yolculuk onun ilerici kisiliginin yansimasidir. Onun devrimci isiginin altinda "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktir, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktir" dedigi demokratik, laik, sosyal ve millet egemenligine dayali hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yasatacagiz. Onun gösterdigi muasir medeniyet yolundan ayrilmayacagiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramizdan ayrilisinin 83. yilinda aziz hatirasi önünde saygi ile egiliyoruz. Bizlere aydinlik yarinlar armagan eden Atamizin devrimlerinin isiginda daha fazla çalismaya ve üretmeye devam edecegiz.

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