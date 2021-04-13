Başkan Çerçi yine Türkiye'nin en başarılıları arasına girdi
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Başkan Çerçi yine Türkiye'nin en başarılıları arasına girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Çerçi yine Türkiye'nin en başarılıları arasına girdi

ORC Araştırma Şirketi, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları anketi gerçekleştirdi.

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ORC Araştırma Şirketi, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları anketi gerçekleştirdi. 30 büyükşehirdeki ilçe belediye başkanları baz alınarak gerçekleştirilen ankette Türkiye genelinde yine ilk onda yer alan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, aynı zamanda Ege Bölgesi'nin en başarılı 2. belediye başkanı oldu.

ORC Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları anketi yaptı. Araştırma, 19 Mart - 07 Nisan 2021 tarihleri arasında 25 bin seçmenin üzerinde nüfusu olan ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesiyle (CATI) gerçekleştirildi. Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 1., CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 2., İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı K. Engin Özcan 3. olurken; örnek alınan projeleriyle beğeni toplayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Çerçi de yüzde 53,7 başarı oranıyla 8. sırada yer aldı. Dr. Mehmet Çerçi, aynı zamanda Ege Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları arasında İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı K. Engin Özcan'ın arkasından 2. olarak ilk onda yer alan tek AK Parti'li belediye başkanı olarak dikkat çekti.

Yapılan ankette Türkiye'deki en başarılı 10 belediye başkanı arasında 4 AK Parti'li, 3 CHP'li, 2 MHP'li bir de İYİ Partili başkan kendine yer bulurken, Ege Bölgesindeki en başarılı ilçe belediye başkanları arasında 8 CHP'li, 1 AK Parti'li, 1 de İYİ Partili başkan kendine yer bulabildi. - MANİSA

Başkan Çerçi yine Türkiye'nin en başarılıları arasına girdi
Başkan Çerçi yine Türkiye'nin en başarılıları arasına girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:38:57. #1.16#
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