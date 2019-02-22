Başkan Çerçi Yenimahalle'de Vatandaşla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi Yenimahalle'de vatandaşlarla buluştu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde destek istedi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yenimahalle'de vatandaşlarla buluştu. Cuma namazını Yeşil Cami'de kılan Başkan Çerçi namaz sonrası esnaf ziyareti yaptı. AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, meclis üyesi adayları ve partililerin de eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için destek istedi. İlçenin kurucu belediye başkanı olarak 5 yıl süreyle güzel hizmetler yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Çerçi, yeni dönemde de kente vizyon katacak projeler hazırladıklarını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA