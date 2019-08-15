Başkan Çerçi, YEGEM'in başarılı öğrencilerini ağırladı

15.08.2019 16:22

Üniversite sınavına Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nde (YEGEM) hazırlanan öğrenciler yakaladıkları başarının sevincini Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile paylaştı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) YEGEM'de hazırlanan öğrenciler istedikleri bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurumda başarı oranı yüz güldürürken; sınavı kazanan öğrenciler YEGEM Rehberlik Öğretmeni Burcu Karapınar, Türkçe Öğretmeni Halime Bayık, YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram ile birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Kurum olarak yakalanan başarıdan mutluluk duyduklarını dile getiren YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram, YEGEM öğrencilerinin tıp, eczacılık, mühendislik gibi bölümleri kazandığını vurguladı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin eğitime verdiği önemi bir kez daha göstererek Millet Çarşısı'nda YEGEM'in ikinci şubesini kısa süre içerisinde hizmete açacağını belirten Bayram, kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

Başarılı öğrencileri kutlayan Başkan Çerçi, belediye olarak eğitime önem verdiklerini dile getirdi. Belediye Başkanı Çerçi, "Tüm gençlerimizi kutluyorum. Uygun şartlarda güzel ortamda aile ortamı kurarak gençlerimizin sınava hazırlanmasına vesile olduk. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk da YEGEM'i ziyaret ederek teşekkür ve takdirlerini iletmişti. Elbette bu başarı tesadüf değil. Öğrencilerimiz, öğretmenleri rehberliğinde hayallerine kavuştu. Onları, öğretmenlerini ve yöneticilerimizi en içten duygularımla kutluyorum. YEGEM'in 2. şubesini de çok kısa bir süre içerisinde Millet Çarşısı içerisinde açacağız. İyi bir lise ve ardından iyi bir üniversite, insanın hayatında çığır açan önemli pencerelerdir. İnşallah genç kardeşlerimiz başarılı olup devletimize, milletimize hayırlı birer birey olmak için çalışacaklar. Belediye olarak eğitime önem veriyoruz. Gerek YEGEM gerekse hanım lokalleri, gündüz bakımevlerimiz ve Millet Kıraathanemizde çocuklarımızı gençlerimizi ağırlıyor, onları geleceğe hazırlıyoruz" - MANİSA

Kaynak: İHA