Başkan Çerçi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
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Başkan Çerçi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Başkan Çerçi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Sakallı ile devam etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Sakallı ile devam etti. Mahalleye yapacakları çalışmalara ilişkin incelemede bulunan Başkan Çerçi, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretlerine Sakallı Mahallesi ile devam etti. Sakallı Camii'nde Cuma Namazı'nı kılan Başkan Çerçi, daha sonra mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Çerçi, her mahalleye olduğu gibi Sakallı Mahallesi'ne de ihtiyaçlar doğrultusunda birçok yatırım kazandıracaklarını ifade etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Çerçi, onların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Mehmet Çerçi'ye ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri eşlik etti. - MANİSA

Başkan Çerçi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Başkan Çerçi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Başkan Çerçi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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