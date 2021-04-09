Başkan Çerçi vatandaşların pandemi kurallarına uymasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çerçi vatandaşların pandemi kurallarına uymasını istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çerçi vatandaşların pandemi kurallarına uymasını istedi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Karaköy'de esnaf ziyareti yaptı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Karaköy'de esnaf ziyareti yaptı. Ziyarette artan vaka sayılarına da dikkat çeken Başkan Çerçi, vatandaş ve esnaflardan korona virüs tedbirlerine uymalarını istedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi haftalık ziyaretlerine Karaköy semti ile devam etti. Cuma Namazını Şeyh Fenari Camisi'nde kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde kontrollü normalleşme döneminde rehavete düşülmemesi gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Çerçi, esnaf ve vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını istedi. - MANİSA

Başkan Çerçi vatandaşların pandemi kurallarına uymasını istedi
Başkan Çerçi vatandaşların pandemi kurallarına uymasını istedi
Başkan Çerçi vatandaşların pandemi kurallarına uymasını istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Çerçi vatandaşların pandemi kurallarına uymasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:17:31. #1.15#
title