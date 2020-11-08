Başkan Çerçi Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı
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Başkan Çerçi Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı

08.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:29
Başkan Çerçi Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Gençlik Modellemeleri Ege Bölge Koordinatörü Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Gençlik Modellemeleri Ege Bölge Koordinatörü Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Gençlik Modellemeleri Ege Bölge Koordinatörü Nuh Dursun Ozan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. İlk olarak Yunus Emre Kültür Parkı gezen Ozan, burada Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, N. Elif Binici ve Musa Dirik, Belediye Meclis Üyesi Arif Alkan ve daire müdürleri ile bir araya geldi. Nuh Duran'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, özellikle gençliğe yönelik yapılan çalışmaları anlatarak, bu konuda örnek alınan projelere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yunusemre Belediyesi'nin güzel projeleri hayata geçirdiğini kaydeden Nuh Dursun Ozan ise, "Yarın buraları emanet edeceğimiz gençliğimize çok önem veriyoruz. Gençlerimiz ile ilgili lokomotif olarak gördüğümüz belediyelerimiz ve diğer kurumlar ile hedefe uygun olarak çalışmayı amaçlıyoruz. Belediye olarak Başkanımız ve ekibini çok beğendim. Ekibi çok canlı dinamik" dedi.

Yunus Emre Kültür Parkındaki ziyaretin ardından Yunus Emre Millet Çarşısı ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceleyen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Gençlik Modellemeleri Ege Bölge Koordinatörü, daha sonra Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları çok beğendiği belirten Ozan, çalışmalarından dolayı Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

Başkan Çerçi Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı
Başkan Çerçi Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı
Başkan Çerçi Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı
Başkan Çerçi Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı
Başkan Çerçi Nuh Dursun Ozan'ı ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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