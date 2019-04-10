Başkan Çerçi Mazbatasını Aldı

Manisa'nın en büyük ilçesine ikinci kez Belediye Başkanı seçilen Dr. Mehmet Çerçi Manisa Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Davul zurna eşliğinde adliyeye giren Başkan Çerçi ve beraberindeki meclis üyeleri adliye çıkışında da davul zurnayla uğurlandı. Hizmet atağını sürdüreceklerini belirten Başkan Çerçi, "Önümüzdeki 5 yıl da Türkiye'ye örnek olacak güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Manisa'nın 2014 yılında büyükşehir belediyesi olmasıyla merkezde kurulan 2 ilçeden biri olan ve Manisa'nın en fazla nüfusa sahip ilçesi Yunusemre'de kurucu Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Dr. Mehmet Çerçi girdiği ikinci seçimden de başkan seçilerek ayrıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi Manisa Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Manisa Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Dr. Mehmet Çerçi'nin eşi Dr. Melek Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhur İttifakından meclis üyesi seçilen isimler, AK Parti ve MHP teşkilatı katıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve belediye meclis üyelerine mazbatalarını Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Çilek, Seçim Müdürü Halit Çiçek ve ilçe seçim kurulu üyeleri takdim etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti ve MHP teşkilatlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. 'Kolay bir seçim olmadı' diyen Başkan Çerçi, "Ama biz çok çalıştık. 5 sene çalıştık. Seçimlerde de iki parti teşkilatımızla beraber, meclis üyeleri arkadaşlarımızla beraber işin hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin Konjonktürü, başka faktörler belki çok kolay olacak bir seçimi bizimi açımızdan biraz zorladı. Ama netice itibariyle hedefe vardık. Başarıyı hep beraber sağladık. Önümüzdeki 5 yılda ben ve AK Parti, MHP ve diğer partilerden seçilen 31 meclis üyeleriyle beraber Yunusemre'yi Türkiye'nin örnek gösterilen, projelerini yapan bir şehir olarak görmeye devam edeceğiz. Oy vermiş, oy vermemiş bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA