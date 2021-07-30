Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerine devam etti
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Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerine devam etti

Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerine devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi haftalık mahalle ziyaretlerine Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi haftalık mahalle ziyaretlerine Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel eşlik etti. Esnaf ziyaretleri yapan Başkan Çerçi, pandemi dolayısıyla son zamanlarda artan vaka sayılarına vurgu yaparak bu konuda açıklanan kurallara uyulmasını istedi. Vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, onların taleplerini dinledi. - MANİSA

Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerine devam etti
Başkan Çerçi mahalle ziyaretlerine devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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