Başkan Çerçi esnaf ziyareti yaptı
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Başkan Çerçi esnaf ziyareti yaptı

12.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:31
Başkan Çerçi esnaf ziyareti yaptı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi. Ziyaretlerde kontrollü normalleşme döneminde rehavete düşülmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Çerçi, esnaf ve vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını istedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Hafsasultan Mahallesi ile devam etti. Cuma namazını Fatih Sultan Mehmet Camisinde kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretlerde kontrollü normalleşme döneminde rehavete kapılmamalarını isteyen Belediye Başkanı Çerçi, esnaf ve vatandaşlardan açıklanan korona virüs tedbirlerine uymalarını istedi. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri eşlik etti. - MANİSA

Başkan Çerçi esnaf ziyareti yaptı
Başkan Çerçi esnaf ziyareti yaptı
Başkan Çerçi esnaf ziyareti yaptı
Başkan Çerçi esnaf ziyareti yaptı
Başkan Çerçi esnaf ziyareti yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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