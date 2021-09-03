Başkan Çerçi'den vatandaşlara aşı çağrısı
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Başkan Çerçi'den vatandaşlara aşı çağrısı

Başkan Çerçi'den vatandaşlara aşı çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Karaköy'de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Karaköy'de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçi artan korona virüs vakalarına dikkat çekerek vatandaşların aşılarını yaptırmalarını istedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretlerine Karaköy ile devam etti. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve partililer eşlik etti. Cuma namazını Attar Hoca Camisinde kılan Belediye Başkanı Çerçi, namazın ardından esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Çerçi, artan vaka sayılarına dikkat çekerek vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulunurken; açıklanan maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine de uyulmasını istedi. - MANİSA

Başkan Çerçi'den vatandaşlara aşı çağrısı
Başkan Çerçi'den vatandaşlara aşı çağrısı
Başkan Çerçi'den vatandaşlara aşı çağrısı
Başkan Çerçi'den vatandaşlara aşı çağrısı
Başkan Çerçi'den vatandaşlara aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çerçi'den vatandaşlara aşı çağrısı - Haberler
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