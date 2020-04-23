Başkan Çerçi çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu Yunusemre Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocukları yalnız bırakmadı.

Yunusemre Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocukları yalnız bırakmadı. Bayrama özel süslenen belediye araçları birbirinden güzel marşları çalarak sokak sokak gezerken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de balkonda bayram coşkusu yaşayan çocukların sevincine ortak oldu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçede yaşayan çocuklara bayram sürprizi yaptı. Bayrama özel süslenen araçlarla ilçede şehir turu yapan Başkan Çerçi, tüm dünyada salgın haline gelen Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla haftalardır evinden çıkamayan çocukların bayramını kutladı, birlikte nice güzel bayramlar geçireceklerini dile getirdi. Çocuklara bayram hediyeleri de veren Başkan Çerçi, onlara hitap ederek, "Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Biliyorsunuz bir salgın var. Bu salgından etkilenmemeniz için haftalardır evlerinizdesiniz. Belki sıkılıyorsunuz, arkadaşlarınızı özlediniz. Ama emin olun bu da geçecek. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirin, derslerinize çalışın, etkinlik yapın, kitap okuyun. Bu virüs salgını geçtiğinde çok daha güzel bayramları birlikte büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Başkan amcanız olarak bunun sözünü şimdiden veriyorum" diye konuştu. Başkan Çerçi'ye AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Başkan Yardımcıları N. Elif Binici ve Musa Dirik eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA