Başkan Çerçi belediye personeliyle bayramlaştı
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Başkan Çerçi belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Çerçi belediye personeliyle bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaştı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaştı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye binasında personeliyle bayramlaşarak tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi'ye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Belediye personelinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde Kurban Bayramı geçirmelerini dileyen Başkan Çerçi, "Belediye personelimize aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Kurban Bayramında belediye olarak tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız." dedi. - MANİSA

Başkan Çerçi belediye personeliyle bayramlaştı
Başkan Çerçi belediye personeliyle bayramlaştı
Başkan Çerçi belediye personeliyle bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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