Başkan Çerçi bayram namazını İmam-ı Azam Camisinde kıldı
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Başkan Çerçi bayram namazını İmam-ı Azam Camisinde kıldı

Başkan Çerçi bayram namazını İmam-ı Azam Camisinde kıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bayram namazını Barbaros İmam-ı Azam Camisi'nde kıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bayram namazını Barbaros İmam-ı Azam Camisi'nde kıldı. Bayram Namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çerçi, "Sevdiklerimizle kucaklaşabileceğimiz nice bayramlara" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile birlikte bayram namazını Barbaros İmam-ı Azam Camii'nde kıldı. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Arif Alkan, Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak da Başkan Çerçi'ye eşlik etti. Namaz sonrası bayram namazı kılmaya gelen vatandaşlarla bayramlaşan Belediye Başkanı Çerçi, koronavirüs pandemisi dolayısıyla bu yıl da bayramı sevdiklerimizin sağlığı için onlardan ayrı geçirmek zorunda kaldığımızı söyledi. Başkan Çerçi, pandeminin kısa süre içerisinde sona ermesini dileyerek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. - MANİSA

Başkan Çerçi bayram namazını İmam-ı Azam Camisinde kıldı
Başkan Çerçi bayram namazını İmam-ı Azam Camisinde kıldı
Başkan Çerçi bayram namazını İmam-ı Azam Camisinde kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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