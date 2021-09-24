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Başkan Çerçi başkent protokolünü Yuntdağı Geleneksel Yağlı Güreşlerine davet etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Çerçi başkent protokolünü Yuntdağı Geleneksel Yağlı Güreşlerine davet etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 3 Ekim Pazar günü 6.sı düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi, Başkent'te protokol üyelerini organizasyona davet etti.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 3 Ekim Pazar günü 6.sı düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi, Başkent'te protokol üyelerini organizasyona davet etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde temaslarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Bülent Arınç, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zeki Şengil'i ziyaret eden Başkan Çerçi bu yıl 6.sı 3 Ekim 2021 Pazar günü düzenlenecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.

Güreşlere 64 başpehlivan katılacak

Türkiye'nin en önemli yağlı güreş organizasyonlarından biri olacak Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz başta olmak üzere İsmail Balaban, Recep Kara ve 64 başpehlivan ile birlikte yaklaşık 600 pehlivan Ortaköy Er Meydanı'nda buluşacak. Organizasyonun kortej yürüyüşü 2 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. - MANİSA

Başkan Çerçi başkent protokolünü Yuntdağı Geleneksel Yağlı Güreşlerine davet etti

Başkan Çerçi başkent protokolünü Yuntdağı Geleneksel Yağlı Güreşlerine davet etti

Başkan Çerçi başkent protokolünü Yuntdağı Geleneksel Yağlı Güreşlerine davet etti

Başkan Çerçi başkent protokolünü Yuntdağı Geleneksel Yağlı Güreşlerine davet etti

Başkan Çerçi başkent protokolünü Yuntdağı Geleneksel Yağlı Güreşlerine davet etti

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Haber: Başkan Çerçi başkent protokolünü Yuntdağı Geleneksel Yağlı Güreşlerine davet etti - Haberler Spor
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