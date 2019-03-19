Başkan Çerçi Barbaros Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesinde vatandaşla buluştu.

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçi ve Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları, kahvehaneleri ve işyerlerini dolaşarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Barbaros Mahallesinde vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Çerçi, Barbaros Mahallesine hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçi konuşmasında, "Yunusemre Belediyesi olarak 87 mahallemize eşit bir şekilde hizmet etmeye çalıştık. Geride kalan 5 yılda belediye olarak büyük hizmetlere imza attık. Bir taraftan vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi sunarken; bir yandan da şehrimizin geleceğinin inşasını ihmal etmedik. Barbaros mahallemizin sesine daima kulak verdik. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Vatandaşımızın taleplerine bundan sonra da cevap vermeye devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sizlerden Cumhur İttifakına destek istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Çerçi'ye AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, meclis üyesi adayları ve Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA