Başkan Çerçi, Bakanlık yetkililerini ağırladı

03.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:07

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Ankara'dan gelen heyeti ağırladı.



Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'dan gelen heyet, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Umut Naci Baykan, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Şen, İller Bankası Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdoğan Topçu, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Raportörü Onat Çağatay Muşta, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İlkem İlktan Gül, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ayşin Özkan Sarı, TOKİ Uzmanları Ufuk Dükkancı ve Hamza Ataş, Milli Emlak, Çevre Şehircilik Müdürlüğü personelleri ile Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı ve müdürlük teknik personeli yer aldı. Ziyarette Şehir Plancısı Duygu Kavraloğlu ile Harita Mühendisi Gülden Bilgiç, Yunusemre Belediyesinin yapacağı kentsel dönüşüm hakkında heyeti bilgilendirdi. Sunumun ardından açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Umut Naci Baykan, kentsel dönüşüm projesini beğendiklerini belirterek, Yunusemre Belediyesine destek vereceklerini ifade etti. Başkan Çerçi ise kentsel dönüşüm konusunda yılmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Heyet, Yunusemre Belediyesinin kentsel dönüşüm yapacağı mahalleler olan Mutlu ve Lalapaşa ile Laleli ve Mesir mahallelerinde incelemelerde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA