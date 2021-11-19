Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçede devam eden ve yeni kazandırılacak projeler için Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile beraber Ankara'da ziyaretlerde bulundu. Başkan Çerçi, ziyaretler kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür'ü makamında ziyaret etti. İlçeye kazandırılacak olan yatırımlar için çalışmaların süreceğini belirten Başkan Çerçi, "Türkiye'ye örnek projelerimizi halkımızın hizmetine sunmak amacıyla hiç durmadan çalışıyoruz. Tüm ekibimiz ile beraber ilçemize birbirinden değerli hizmetleri kazandıracağız. Projelerimizin hayata geçirilmesinde emeği olan personelimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ederim " dedi. - MANİSA