Başkan Çerçi 8 Mart'ta kadın personelleri unutmadı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyede çalışan kadın personellerin gününü kutlayarak çiçek hediye etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk olarak belediyede çalışan kadın personeller ile belediye bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde eğitim gören kursiyerlere çiçek vererek günlerini kutladı. Bugünün önemine vurgu yapan Başkan Çerçi, "Unutulmamalıdır ki; Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Peygamber Efendimiz "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" sözleriyle kadınların toplumun birliği ve dirliği için ne derecede önemli olduğunu yüzyıllar önce tüm insanlığa izah etmiştir. Sosyal ve ekonomik hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza hak ettikleri değeri vermeliyiz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı