Başkan Çelik Yün Tokaçladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bünyan'ın içme suyu ve sulama suyu kaynağı olan Pınarbaşı bölgesini gezerken dere kenarında yün yıkayan vatandaşlarla karşılaştı. Başkan Çelik de vatandaşlarla birlikte yün tokaçladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bünyan'ın Pınarbaşı mesire alanında yaptığı incelemeler sırasında piknik yapan vatandaşlarla da görüştü. Mesire alanındaki gezisi sırasında dere kanarında yün yıkayan vatandaşlarla karşılaşan Başkan Çelik, bir süre sohbet etti.

Başkan Mustafa Çelik, bir ara eline tokacı alarak yün tokaçlayarak vatandaşlara yardımcı oldu. - KAYSERİ