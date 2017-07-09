Başkan Çelik, Yeşilhisar'da Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine Katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeşilhisar'da içmecelerin de içerisinde bulunduğu yatırım ve hizmetlerin toplu açılış ve kentsel dönüşümün temel atma törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Kayseri'nin ilçeleriyle birlikte topyekun büyüdüğünü belirten Başkan Çelik, ilçelerin daha da hızlı büyümesi için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Süleyman Kamçı ile birlikte Yeşilhisar Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, bulunduğumuz coğrafya ve içimizdeki şer odaklarından kaynaklanan pek çok olumsuzluklara rağmen ülkemizin hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Başkan Çelik, "Kayserimiz ise ülkemizdeki büyüme oranlarının üzerinde bir büyüme gösteriyor. Bu büyüme sadece şehir merkezinde değil. İlçelerimizle birlikte büyüyor ve gelişiyoruz. Bu gelişmeden en büyük payı alan ilçelerimizden birisi de Yeşilhisar. İlçe belediyemiz, Değerli Başkanımız Abdülkadir Akdeniz'in gayretiyle çok önemli hizmetler yapıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Yeşilhisar'da ne eksikse gidermeye çalışıyoruz" dedi.



Yeşilhisar'ın her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Çelik, "Tam 1 yıl önce ilçemizde bir sel felaketi oldu. Büyükşehir Belediyesi felaketten 1 saat sonra tüm imkanlarıyla ilçedeydi. Hemen ertesi gün başlayarak 1 haftada tüm ilçede alt ve üst yapıyı yeniledik. Bu Bütünşehir yasası ve Büyükşehir'in gücü ile oldu. Bütünşehir Yasasına Sayın Bakanım Mehmet Özhaseki çok emek verdi. Şimdi de desteğini esirgemiyor. Büyünşehir Yasasının çıkmasından bu yana Yeşilhisar'a 35 milyon TL'lik yatırım yaptık. Bu yıl da yatırım planında mezarlık duvarları, halı saha, modern bir kesimhane, hayvan sulama tesisleri, tarımsal sulama tesisleri, 50 bin metrekare kilit parke, 25 kilometre asfalt bulunuyor" diye konuştu.



Bir taraftan kent merkezi ile ilçeler arasındaki farkı kapatmak için alt ve üst yapı yatırımları yaptıklarını, bir taraftan da ilçelerimizin ekonomik olarak da gelişebilmesi için projeler geliştirdiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Geçen yıllarda yaptığımız tarım ve hayvancılık desteğinin yanı sıra bu yıl da ilçelerimizin avantajlarına göre birer tesis yapmak istiyoruz. Ayçekirdeği Yeşilhisar için önemli ürünlerden birisi. Bu anlamda Yeşilhisar ilçemize ayçekirdeği tesisi yapacağız. İlçemize ekonomik katkı sağlayacak tesislerden birisi de şifalı su merkezi olacak. İçmeceler yenilendi. İlçe belediyemiz tesisleri yaptı, biz de Büyükşehir olarak çevre düzenlemesini yaptık. İlçemize ekonomik katkı verecek olan tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ