Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı
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Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı

Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Manisa'da ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu ziyaretin ardından elde etikleri kazanımlar ve yatırım müjdelerini belediye meclis üyeleri ile paylaştı.

Başkan Çelik yatırım müjdelerini meclis üyeleriyle paylaştı
16.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:10

Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Manisa'da ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu ziyaretin ardından elde etikleri kazanımlar ve yatırım müjdelerini belediye meclis üyeleri ile paylaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediye Meclisinin Haziran Ayı Toplantısında belediye meclis üyelerine kentsel dönüşümle ilgili sunum yaptı. Başkan Çelik, "Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Manisa'mızı ziyaret etti. Manisa Valiliğinde gerçekleştirdiğimiz İl Değerlendirme Toplantısında kendilerine Şehzadeler Belediyesinin projeleri hakkında bir sunum yaptık ve projelerimiz için bakanlığımızın desteğini talep ettik. Toplantı neticesinde yatırımlarımız için bakanlığımızın desteklerini aldık" dedi.

Kentsel dönüşüm başlıyor

6 yıldır üzerinde büyük emek harcadıkları kentsel dönüşüm için bakanlığın desteğini aldıklarını müjdeleyen Başkan Çelik şöyle konuştu: "Şehzadeler Belediyesinin Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği ve bu uğurda 6 yıldır emek harcadığı kentsel dönüşüm projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan onay aldı. Daha önce acaba burada imar düzenlemesi yapıldıktan sonra farklı bir yolla dönüşüm yapabilir miyiz diye düşünmüştük ancak gördük ki bölgenin fiziki durumu buna müsaade etmiyor. Kot farkı ve bazı parsellerde çok sayıda hissedarın olması bu şekilde bir çalışma yapılmasına engel oluyor. Bakanlığımız 250 milyon sübvanse ile buradaki dönüşüm projesine destek olacak. Bölgedeki vatandaşlarımızın ekonomik durumunu dikkate alarak bakanlığımızdan buradaki metrekare birim fiyatlarının düşürülmesini de vatandaşlarımız adına talep ettik. Bakanımız buna sıcak baktı ve 3 bin TL olan metrekare birim fiyatı 2 bin 500 TL'ye düşürüldü. Bölgede 1711 hak sahibi bulunuyor. Yaklaşık 36,5 hektarlık alanda 3 etap halinde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Hemen vatandaşlarımız ile görüşmelere başlayacağız, yıl sonuna kadar da ilk aşamada 600 konutun inşasına başlayacağız. En kısa sürede de tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz."

Çeşnigir Cami ve Kurşunlu Han kamulaştırma çalışmaları

Tarihi Çeşnigir Cami ve Kurşunlu Han etrafında gerçekleştirilecek kamulaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çelik, "Biz göreve geldiğimizde bir sorunu kucağımızda bulduk. Tarihi Çeşnigir Camisinin etrafında riskli binalar vardı. Buradaki evler yıkılıp yenileri yapılmak istendiğinde bölgeye verilen iki kat imar izni nedeniyle vatandaşlarımız mağdur olacaktı. Biz de bu durumu Sayın Bakanımıza ilettik. Bakanlığımız vatandaşların yaşayacağı mağduriyeti dikkate alarak buradaki binaların kamulaştırılması için 5 milyon TL hibe, 5 milyon TL'de kredi desteğinde bulunmayı kabul etti. Bölgedeki binaların kamulaştırmalarını yaparak, burayı bir meydan haline getireceğiz. Tarihi Kurşunlu Han'ın da etrafında da tarihi yapının siluetine zarar veren yapılar bulunuyor. Kimi konut alanı kimi çatısı yıkılmış depo alanı. Bölge imarda yeşil alan olarak görünüyor. Vatandaşlarımız imar durumu nedeniyle evlerini ya da depolarını satamıyor, ipotek veremiyor, tadilat yapıp kullanamıyor. Bu yapıların da kamulaştırılması için bakanlığımız ile birlikte bir çalışma başlatıyoruz. Bakanlığımız bunun için de 1 milyon TL hibe, 1 milyon da kredi desteği verecek." şeklinde konuştu.

Sosyal konut projeleri

Başkan Çelik Şehzadelere TOKİ aracılığıyla yapılacak sosyal konut projeleri hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi; Başkan Çelik şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi Kapsamında ilçemize Sancaklıbozköy'de 400 adet 2+1 sosyal konut yapılacağını daha önce duyurmuştuk. Bu proje kapsamında hak belirleme kuraları 17 Haziran'da saat 13.00'da korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek. Konutların inşaası da en kısa sürede başlayıp, tamamlanacak ve konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Ayrıca yapılacak bu 1. etap sosyal konutların hemen yanındaki alanda 2. etabı da hayata geçirmek istiyoruz. 800 konutluk projemizin planlama çalışmalarına da başladık. Projelerimize verdikleri destek için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a; hizmet ve projelerimizde her zaman yanımızda yer alarak destek ve katkılarını esirgemeyen AK Parti Manisa milletvekillerimize şahsım ve Şehzadeler halkı adına teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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