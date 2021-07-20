Başkan Çelik vatandaşlarla bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çelik vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Çelik vatandaşlarla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayram namazı sonrası hem camide hem de kurban kesim noktalarında vatandaşlarla bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayram namazı sonrası hem camide hem de kurban kesim noktalarında vatandaşlarla bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kurban Bayram namazını Tekeliler Mahallesinde kıldı. Bayram namazı için sabah erken saatlerde Tekeliler Mahallesine giden Başkan Çelik cami avlusunda bir süre vatandaşlarla sohbet ederek bayramlaştı. Namaz sonrasında Mahalle halkının çay davetine katılan Başkan Çelik, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. Çay eşliğinde edilen sohbetin ardından Tekeliler Mahallesinden ayrılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kurban kesim yeri olarak belirlenen Alaybey ve Nurlupınar pazar yerlerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında kurbanlarını kesen vatandaşları tek tek dolaşan Başkan Çelik, vatandaşlarla bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı seçildiği ilk yıldan itibaren her bayram farklı mahallelerde bayram namazını eda ettiğini ifade eden Başkan Çelik "Her bayram olduğu gibi bu bayramda vatandaşlarımız ile bir aradayız. Bugün namazımızı Tekeliler Mahallemizde eda ettik. Namaz sonrası vatandaşlarımız ile bir araya gelerek bayramlaştık. Bayramın bereketinden faydalandık. Burada vatandaşlarımız ile bir süre sohbet ettikten sonra Kurban kesim alanlarımızda incelemelerde bulunduk. Bilindiği gibi Şehzadeler Belediyesi olarak Kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın rahatlıkla kurbanlarını kesebilmeleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz ve vatandaşlarımıza bu alanlarda ikramlarda bulunuyoruz. Bu şekilde sabah erken saatlerde kurbanını kesmeye gelen vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardımcı olmuş oluyoruz. Bu günde kesim alanlarında arkadaşlarımız stantlarımızı kurdular meyve suyu ve kek gibi ikramlarımızdan dağıtıyorlar. Bizde bugün kesim alanlarına gelerek burada ki vatandaşlarımız ile bayramlaşma fırsatı bulmuş olduk" dedi. - MANİSA

Başkan Çelik vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Çelik vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Çelik vatandaşlarla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Hande Yener Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Metin Oktay Mehmet Topal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Çelik vatandaşlarla bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 12:44:01. #1.16#

title