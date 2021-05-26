Başkan Çelik: "Vatan için canından geçen ülkücü nesil, üstüne düşeni layıkıyla yapmıştır"
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Başkan Çelik: "Vatan için canından geçen ülkücü nesil, üstüne düşeni layıkıyla yapmıştır"

Başkan Çelik: 'Vatan için canından geçen ülkücü nesil, üstüne düşeni layıkıyla yapmıştır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, 27 Mayıs Ülkücü Şehitler Günü nedeni ile yazılı bir mesaj yayımladı.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, 27 Mayıs Ülkücü Şehitler Günü nedeni ile yazılı bir mesaj yayımladı.

Ülkücü şehitlerin her an anılarak yüreklerde yaşatılacağını ifade eden Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, 1980 öncesindeki kahramanları Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Lideri merhum Alparslan Türkeş'in yetiştirdiğini söyledi.

Ülkücü gençlerin, Türk Milleti'nin teminatı olduğunu söyleyen Başkan Çelik, "Tarihin her döneminde türlü düşman ve fitne ile mücadele eden Yüce Türk Milleti yetmişli yıllarda komünizmin istila girişimine maruz kalmıştır. Tarih boyunca bağrından sayısız kahraman çıkaran milletimizin 1980 öncesindeki kahramanları Başbuğ Alparslan Türkeş'in yetiştirdiği Ülkücü gençler olmuştur. Gayri milli fikirlere karşı verilen mücadele sırasında işinden, okulundan, evinden, yurdundan, canından vazgeçebilen imanlı bir nesil Türk Milleti'nin teminatı olarak üstüne düşeni layıkıyla yapmıştır. 12 Eylül öncesinden Türkiye'nin milleti ve devletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit edenlere karşı ülkemizin bekası, devletimizin bölünmez bütünlüğü noktasında da bu davaya gönül vermiş ağabeylerimiz, atalarının emanetini torunlarına ulaştırmak için mücadele etmiştir. 1980 öncesi süreçte vatanı, ülküsü, bayrağı ve inancı için komünizme karşı savaşarak şehit düşen ülkü fidanları, bizlere toprağın nasıl vatan olduğunun bilincini aşılarken, aynı zamanda vatanın kutsal değerleri adına nasıl bedel ödendiğini de anlatmaktadır. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ve 27 Mayıs 1980'de hain bir saldırı sonucu şehit olan Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çelik: "Vatan için canından geçen ülkücü nesil, üstüne düşeni layıkıyla yapmıştır" - Haberler
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