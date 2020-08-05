Başkan Çelik, Vali Karadeniz'i ağırladı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e iade-i ziyarette bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e iade-i ziyarette bulundu.

Son Valiler Kararnamesi ile Manisa Valiliği'ne atanan Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e iade-i ziyarette bulundu. Başkan Çelik, Vali Karadeniz'i başkan yardımcıları ile birlikte kapıda karşıladı. Vali Karadeniz'i Şehzadeler Belediyesi'nde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Vali Karadeniz'e brifing verdi. Başkan Çelik, "Valimiz devletimizin ve hükümetimizin Manisa'daki en üst amiri, bizlerin başı, büyüğü. Şüphesiz ki devletin valisinin bizlerin yanında olması, bize ışık tutması, bizim açımızdan son derece önemli. Bu noktada Sayın Valimizin rehberliğinde, katkı ve destekleriyle Şehzadeler Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz" dedi.

Vali Yaşar Karadeniz de Şehzadeler Belediyesini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Çelik'e çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Çelik, ziyaretin anısına Vali Karadeniz'e vav işlemeli bir tablo hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA