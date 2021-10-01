Başkan Çelik Türkiye Birincisi Aşık Feryadi'yi tebrik etti - Haberler
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Başkan Çelik Türkiye Birincisi Aşık Feryadi'yi tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Çelik Türkiye Birincisi Aşık Feryadi'yi tebrik etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kahramanmaraş'ta yapılan Uluslararası Aşıklar Şenliği'nde "Lebdeğmez" dalında Türkiye birincisi olan Akpınar Mahallesi Muhtarı Osman Erten'i (Aşık Feryadi) misafir ederek, başarısı nedeniyle tebrik etti.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kahramanmaraş'ta yapılan Uluslararası Aşıklar Şenliği'nde "Lebdeğmez" dalında Türkiye birincisi olan Akpınar Mahallesi Muhtarı Osman Erten'i (Aşık Feryadi) misafir ederek, başarısı nedeniyle tebrik etti.

Aşık Feryadi olarak bilinen Akpınar Mahallesi Muhtarı Osman Erten, Kahramanmaraş'ta yapılan Uluslararası Aşıklar Şenliği'nde Lebdeğmez dalında Türkiye birincisi oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Aşık Feryadi'yi misafir ederek, başarısı nedeniyle tebrik etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Çelik "Bugün güzel bir haberi paylaşıyoruz. Akpınar Mahalle Muhtarımız Osman Erten Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Aşıklar Şenliği'nde Lebdeğmez dalında Türkiye birincisi oldular. Teşekkür belgesi ile taltif edilerek Manisa'ya geldiler. Ben de ilçemizin bir muhtarı, vatandaşı olarak bu başarısı karşısında hemşehrilerimiz adına kendisini kutluyor, tebrik ediyorum. Şüphesiz ki ilçemizden bir muhtarımızın kendisini yetiştirip, geliştirerek sanatla ilgilenmesi nihayetinde de yarışmalarda birinci olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Çok değerli muhtarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Çelik'e teşekkür eden Aşık Feryadi, "Çok teşekkür ediyorum. İlçemizi, Manisa'mızı temsil ederek, uluslararası bir yarışmada derece almış olmaktan dolayı son derece mutluyum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör beye de bu geleneği yaşattığı için teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

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Haber: Başkan Çelik Türkiye Birincisi Aşık Feryadi'yi tebrik etti - Haberler
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