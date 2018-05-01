Başkan Çelik, Tim'in Kayseri'de Yaptığı Toplantıda Konuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Nisan ayı ihracat rakamlarının da açıklandığı toplantıyı Kayseri'de yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin toplantısında Kayseri ve Türkiye ihracatını değerlendirerek üretimin önemini vurguladı. Kayseri'nin müteşebbisliğin anavatanı olduğunu ifade eden Başkan Çelik, müteşebbis Kayseri'nin müteşebbis belediyesi olarak üretimin artmasına yönelik gayret içinde olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında Kayseri'nin müteşebbisliğin adeta başkenti durumunda olduğunu belirterek, "Ünü Kayseri sınırlarını, hatta ülkemiz sınırlarını aşmış çok sayıda iş adamımızla gurur duyuyoruz. Yeni nesil iş adamlarımızın çok daha büyük düşünerek, katma değeri yüksek ürünlerle gelecekte ilimizin ve ülkemizin gururu olacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

"İSTİKRAR SAYESİNDE REKORLAR KIRAN BİR ÜLKEYİZ"

Yatırım için birikim ve müteşebbis ruha ihtiyaç olduğunu; anacak bunların yanında siyasi ve ekonomik istikrara da ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, siyasi ve ekonomi yönetiminde istikrarın olmaması halinde büyümek için olağanüstü gelişmeler gerektiğini söyledi. Ülkemizdeki 2002 yılı sonrasında oluşan siyasi ve ekonomik istikrarın krizin ve bunalımın içindeki Türkiye'yi üretimini hızla artıran, büyüme rakamlarıyla rekorlar kıran, güçlü bir ülke haline getirdiğini vurgulayan Başkan Çelik, "Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en büyük şahidi sizlersiniz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her ay açıkladığı ihracat rakamları ülkemizin büyüme yolculuğunun en önemli göstergeleri arasında. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızın 2017 yılı rakamlarına göre 157 milyar dolara çıkması her babayiğidin harcı değil. Bu rakamlara ulaşılmasında emeği olan, gayret gösteren, birikimini ranta değil de üretime yönelten bu salondaki ihracatçı babayiğitler başta olmak üzere tüm babayiğitleri kutluyorum. Rabbim yollarını açık eylesin" diye konuştu.

"KAYSERİ'NİN DAHA BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"

2002 yılından bu yana ülkemiz ihracatının 4,5 kat arttığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri'nin ihracat rakamlarının Türkiye ortalamasının biraz üzerinde olduğunu belirtti. Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kayseri'nin ihracatı 2002 yılında 350 milyon dolar düzeyindeyken bugün 1 milyar 642 milyon dolara ulaşmış durumda. Rakamlar, Kayseri'nin ihracatını Türkiye ortalamasının çok az da olsa üzerinde artırdığını gösteriyor. Ancak müteşebbisliğin başkenti olan Kayseri'nin ve Kayserilinin daha büyük bir potansiyel taşıdığını biliyoruz. Her ne kadar çok sayıda müteşebbisimizi ihraç ediyor olsak da, şehrimizdeki iş adamlarımızla inşallah ihracat rakamlarımızı çok daha fazla artıracağız."

Konuşmasında Kayseri'deki uyum kültüründen bahseden ve Büyükşehir Belediyesi'nin de müteşebbis Kayseri'nin müteşebbis belediyesi olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Büyükşehir Belediyesi olarak sadece alt ve üst yapıyı mükemmel hale getirmekle yetinmiyor, ekonomiye de canlılık getirmeye gayret ediyoruz. Son üç yılda her biri 1 milyon TL ve üzeri olan 742 ihale yaptık ve bu ihaleler karşılığı 1,5 milyar TL'den fazla parayı piyasaya verdik. Küçük miktarlı ihaleler, doğrudan teminler ve cari harcamalarla ekonomiye katkımız çok daha fazla oldu. Bir taraftan da müteşebbis kurum olmanın gereği olarak üretimin artmasına yönelik yatırımlar içindeyiz" dedi.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi, Erciyes Kış Turizm Merkezi, belediye tarihimizin en büyük projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ve başta köprülü kavşaklar olmak üzere rekor ulaşım yatırımlarıyla ilgili açıklamalar yapan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri'nin gücüne yakışır bir şekilde azami gayretle çalıştıklarını söyledi. - KAYSERİ